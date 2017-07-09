Тысячи жителей Турции вышли на митинг оппозиции в Стамбуле

Митинг стал финалом 450-километрового "Марша за справедливость" по всей территории страны.

Более десяти тысяч человек приняли участие в оппозиционном митинге в Стамбуле, организованном главой Народно-республиканской партии (НРП) Кемалем Кылычдароглу. Об этом сообщает портал Hurriyet Daily News. Люди составили коллективное обращение к президенту страны Реджепу Эрдогану с требованием прекратить преследование по политическим мотивам. Возмущение части граждан вызвал арест замглавы НРП Эниса Бербероглу.

Отметим, манифестация стала финальной точкой оппозиционных выступлений, которые начались ещё 15 июня — практически сразу после ареста Эниса Бербероглу по обвинению в шпионаже. Тогда лидер НРП Кемаль Кылычдароглу заявил, что совершит 450-километровый марш по всей территории Турции и завершит его в Стамбуле. Свою акцию политик назвал "Маршем за справедливость".

Власти страны разрешили акцию оппозиции. Однако позже Реджеп Эрдоган сам выступил с критикой данного марша. Глава страны заявил, что его организаторы действуют в интересах террористических групп и сторонников Фетхуллаха Гюлена, которого власти обвинили в организации неудавшегося госпереворота летом 2016 года.