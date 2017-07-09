Владимир Путин осмотрел "Дацюк-арену" в Екатеринбурге

Ранее российский лидер выступил на открытии восьмой выставки "Иннопром" в Екатеринбурге.

Президент России Владимир Путин осмотрел в Екатеринбурге спортивный комплекс "Дацюк-арена". Он построен на средства гранта президента РФ, который был получен за победу местной команды "Неоплан" в турнире Ночной хоккейной лиги в 2014 году.

На экскурсии главу государства сопровождали директор Олег Черепанов и хоккеист Павел Дацюк. Российскому лидеру рассказали об истории строительства комплекса, а также о том, какие занятия здесь проводятся.

Общая площадь хоккейного центра — шесть тысяч квадратных метров. Здесь обучаются юные спортсмены. Владимир Путин оставил автограф на клюшке одного из воспитанников.