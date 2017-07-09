ИААФ допустила 16 российских атлетов к выступлению под нейтральным флагом

По словам президента организации, решение связано с желанием обеспечить равные возможности для чистых атлетов.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций допустила 16 российских атлетов к участию в спортивных турнирах под нейтральным флагом. Об этом сообщается на сайте ИААФ.

Так, к соревнованиям допущены: Виктор Бутенко (диск), Тимофей Чалый (400 метров с барьерами), Данил Данилов (молот), Ольга Елисеева (ходьба), Алексей Фёдоров (тройной прыжок), Ирина Гуменюк (тройной прыжок), Ирина Гордеева (прыжки в высоту), Вячеслав Колесниченко (бег), Александр Лесной (ядро), Константин Лядусов (ядро), Юлия Мальцева (диск), Алёна Мамина (бег), Александр Меньков (прыжки в длину), Виктория Прокопенко (тройной прыжок), Илья Шкуренёв (десятиборье), Валентин Смирнов (бег).

Кроме того, ИААФ продлевает статус нейтрального спортсмена для Аксаны Гатауллиной (прыжки с шестом), Полины Миллер (бег) и Яны Смердовой (ходьба).

По словам президента ИААФ Себастьяна Коу, решение связано с желанием обеспечить равные возможности для чистых атлетов.