"Борзота!" Путин ответил главе завода, отказывающемуся платить зарплату рабочим

Глава государства потребовал от губернатора Свердловской области совместно с прокуратурой разобраться с проблемой задержек и невыплат заработных плат.

Президент России Владимир Путин в ходе визита в Екатеринбург передал губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву вопросы, которые получил во время прямой линии от жителей региона. Как отметил глава государства, прежде всего это вопросы социально-экономического характера — задержка зарплат, вопросы по здравоохранению или переселение жильцов аварийного домов. Путин поручил главе области лично заняться разрешением некоторых проблем.

— Некоторые заявители пишут такие вещи, которые не могут не вызывать удивления. Вы сказали про своевременную выплату зарплаты бюджетникам. Но в целом фиксируется большое количество невыплат и задержек зарплаты. Вот Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий. Надо проверять на достоверность, но вот хозяин завода заявил рабочим: "Пока президент лично ко мне не обратится, вы ничего не получите". Во-первых, нужно разобраться, откуда такая борзота. Это хамство по отношению к людям. Вы сами должны посмотреть и местная прокуратура. Надо реально понять, что происходит, — подчеркнул Владимир Путин.

Также президент России потребовал немедленно разобраться с проблемой выхода из строя местных очистных сооружений в Екатеринбурге. А по поводу темы медицины Путин заострил внимание на вопросе нерегулярного получения льготных лекарств.