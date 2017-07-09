После беседы с Путиным Куйвашев разыскивает нахамившего рабочим директора завода

Российский лидер раскритиковал произошедшее и поручил губернатору лично разобраться в ситуации.

После разговора с президентом РФ Владимиром Путиным губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев начал разыскивать директора Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий.

Российский лидер обратил внимание на то, что руководитель предприятия нахамил рабочим и не выплатил им зарплату. Президент поручил разобраться в этой ситуации.

— Его уже ищут, — ответил Лайфу Куйвашев.

Губернатор отметил, что не берётся судить, насколько достоверна информация, поступившая на прямую линию с президентом, но он разберётся в ситуации детально.