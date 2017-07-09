Песков рассказал о новом формате встреч Путина с губернаторами

Представитель Кремля пояснил, что с помощью вопросов, поступивших на прямую линию, получается работать эффективнее.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о новом формате встреч с губернаторами. Как стало известно, теперь уже на вторую подряд встречу с главами регионов Путин берёт подборку вопросов, поступивших на прямую линию.

Многие из них помогают вскрывать факты коррупции или превышения полномочий чиновниками.

— Это новая практика. Фактически, готовясь к таким встречам, президент получает понимание о настроении населения целого региона, и этим пониманием он делится с главой региона. Это достаточно новый, но эффективный элемент, — пояснил Песков.

Напомним, 15 июня в 12:00 президент в прямом эфире отвечал на вопросы граждан. Всего программа длилась почти четыре часа, за которые Владимир Путин ответил более чем на 70 вопросов.