Запрет касается города Ивано-Франковска, в управлении защиты прав потребителей которого заявили, что игрушка опасна для детей.

На Украине, в городе Ивано-Франковске, решили запретить продажу спиннеров. Об их опасности для детей заявили в управлении защиты прав потребителей города, сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

К такому выводу пришли специалисты, проанализировав устройство модели CS5555 SYM0024, которая может разбираться и светиться. По их мнению, игрушки не соответствуют европейским стандартам.

— Аккумуляторный отсек спиннера легко открыть без использования каких-либо инструментов и получить доступ к элементам питания, которые ребёнок может положить в рот и проглотить, что, в свою очередь, нанесёт ущерб его желудочно-кишечному тракту, — говорится в сообщении ведомства.