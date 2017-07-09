В Британии сядет в тюрьму мужчина, который морил голодом своего пса Макси

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В Британии сядет в тюрьму мужчина, который морил голодом своего пса Макси

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25-летний работник KFC получил 12 недель тюремного заключения, однако приговор вступит в силу только через год.

В Великобритании суд запретил молодому человеку, который довёл своего питомца до истощения, держать животных в ближайшие десять лет, а также приговорил его к тюремному заключению на 12 недель и выплате $400, сообщает Daily Mail.

По данным издания, сотрудники Королевского общества защиты животных от жестокого обращения (RSPCA), благодаря которым и стало известно о данном случае, обнаружили стаффорда Макси в жутком состоянии — собака весила 11 килограммов вместо положенных 18, мышцы пса бойцовой породы совсем ослабли.

<p>Фото: ©RSPCA</p>

— Во время движения ему приходилось постоянно останавливаться, он просто не мог идти нормально. Он выглядел как шерстяной скелет. Кроме того, у него врос коготь, что причиняло ему сильную боль, — рассказал инспектор RSPCA.

<p>Фото: ©RSPCA</p>

По словам самого владельца собаки, причина такого обращения с бедной собакой кроется в том, что 50-часовая рабочая неделя в KFC вгоняла его в депрессию.

К счастью, сейчас о Макси заботятся сотрудники RSPCA, он вернулся к нормальному весу.

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