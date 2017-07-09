Путин велел выяснить, почему екатеринбуржцев заставляют платить за ремонт домов

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Путин велел выяснить, почему екатеринбуржцев заставляют платить за ремонт домов

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Президент РФ Владимир Путин. Фото: © РИА Новости/Михаил Климентьев

Жители города пожаловались, что из-за чемпионата мира по футболу 2018 года их обязали самим заняться фасадами зданий.

Президент РФ Владимир Путин потребовал выяснить, почему екатеринбуржцев заставляют оплачивать ремонт фасадов домов из-за проведения чемпионата мира по футболу. Жалобы от жителей города поступили на прямую линию с российским лидером.

— Якобы от людей требуют в обязательном порядке отремонтировать за свой счёт фасады домов. С этим точно надо разобраться, — заявил глава государства на встрече с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. — Посмотрите, насколько это законно. И с мэром поговорите.

Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, работа с вопросами прямой линии — новый элемент в подготовке к встречам с главами регионов.

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