По словам президента Всемирного нефтяного конгресса, у госсекретаря США "по венам течёт нефть".

Главе Госдепа США Рексу Тиллерсону вручили премию Дьюхерста на на 22-м Всемирном нефтяном конгрессе, хозяйкой которого в этом году стала Турция. Об этом сообщает AP.

Премия названа именем основателя конгресса Томаса Дьюхерста и вручается людям, отмеченным выдающимся вкладом в развитие отрасли.

Президент конгресса Йозеф Тот заявил, что у бывшего главы нефтяного гиганта ExxonMobil "по венам течёт нефть".

Рекс Тиллерсон поблагодарил представителей конгресса за награду и заявил, что скучает по бывшим коллегам, партнёрам и конкурентам по нефтяной отрасли.