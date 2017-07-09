Бастрыкин взял на контроль случаи с невыплатой зарплат на заводе Нижнего Тагила

Речь идёт о многомиллионной задолженности перед сотрудниками предприятия в период с апреля 2016 по январь 2017 года.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль ход расследования о невыплате заработной платы работникам ЗАО "Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий".

По поручению главы СКР уголовное дело, находящееся в производстве Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области, истребовано для проверки в центральный аппарат ведомства.

По данным следствия, задолженность на указанном предприятии образовалась перед 195 работниками в период с апреля 2016 по январь 2017 года. Известно, что речь идёт о многомиллионной задолженности.

Бастрыкин поручил проверить полноту, качество и интенсивность проводимых по уголовному делу следственных действий, принять конкретные меры, направленные на восстановление нарушенных прав граждан, а также привлечение лиц, причастных к совершённому преступлению, к установленной законом ответственности.

— Ход расследования уголовного дела взят председателем Следственного комитета Российской Федерации на личный контроль, — сказала представитель СК РФ Светлана Петренко.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин назвал "борзотой" намерение директора предприятия выплачивать сотрудникам зарплату "только в случае личного обращения президента" и поручил разобраться в ситуации.