WikiLeaks предложила сделать Ассанжа главой группы РФ и США по кибербезопасности

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WikiLeaks предложила сделать Ассанжа главой группы РФ и США по кибербезопасности

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Джулиан Ассанж. Фото: © REUTERS/Peter Nicholls

По словам представителей организации, Ассанж "пользуется доверием общественности".

В WikiLeaks предложили сделать основателя организации Джулиана Ассанжа главой рабочей группы РФ и США в сфере кибербезопасности.

Напомним, о совместной работе стран в этом вопросе договорились президент РФ Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп в ходе переговоров на G20.

— Почему бы не назначить главой Джулиана Ассанжа? Он пользуется доверием общественности, у него в любом случае работают лучшие сотрудники ЦРУ, — прокомментировали запись Трампа в WikiLeaks.

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