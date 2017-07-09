WikiLeaks предложила сделать Ассанжа главой группы РФ и США по кибербезопасности

По словам представителей организации, Ассанж "пользуется доверием общественности".

В WikiLeaks предложили сделать основателя организации Джулиана Ассанжа главой рабочей группы РФ и США в сфере кибербезопасности.

Напомним, о совместной работе стран в этом вопросе договорились президент РФ Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп в ходе переговоров на G20.

Wikileaks: Let Julian Assange run Trump and Putin's cyber security unit https://t.co/RJxYupGWjO pic.twitter.com/93Cze9ydrI — The Hill (@thehill) 9 июля 2017 г.

— Почему бы не назначить главой Джулиана Ассанжа? Он пользуется доверием общественности, у него в любом случае работают лучшие сотрудники ЦРУ, — прокомментировали запись Трампа в WikiLeaks.