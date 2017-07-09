Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" стал священником

Малрайн, который во время карьеры футболиста зарабатывал около 700 тысяч долларов, принял обет бедности.

Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Филип Малрайн стал священником Римской католической церкви. Он присоединился к Доминиканскому ордену в Дублине, сообщает Би-би-си.

В священники Малрайна посвятил архиепископ Йозеф Августин Ди Нойя, который прибыл из Рима для церемонии. В октябре прошлого года бывшего футболиста посвятили в дьяконы.

Отмечается, что Малрайн выступал за сборную Северной Ирландии и клубы "Манчестер Юнайтед", "Норвич Сити". Футбольную карьеру он завершил в 2009 году.