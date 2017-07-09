Псаки: На G20 русские предсказуемо обыграли Трампа

По словам экс-представителя Госдепа, российская сторона была лучше подготовлена к встрече в Гамбурге.

Бывший представитель Госдепартамента Джен Псаки в статье для CNN рассказала, что президент России Владимир Путин во время переговоров в Гамбурге "установил ловушку" для лидера США Дональда Трампа, и он в неё попал.

— Русские просто обыграли президента. Это было предсказуемо. И он позволил этому случиться, — отмечает Псаки.

По её мнению, это произошло, потому что президент США не был достаточно подготовлен к этой встрече, а вот российскому лидеру удалось добиться поставленных целей.

— Русские сообщали перед встречей, что их повестка дня состоит в том, чтобы публично наладить отношения, подробнее ознакомиться с политикой США и обсудить общее беспокойство по поводу терроризма. И они получили преимущество по всем трём пунктам, — отмечает она.

Как сообщал Лайф, Владимир Путин и Дональд Трамп впервые встретились на саммите G20 в Гамбурге 7 июля. Переговоры лидеров длились гораздо дольше заявленного времени — почти два с половиной часа.