Путин пригласил дочь экс-премьера Японии посетить Россию во время ЧМ-2018

Дочь японского экс-главы правительства поделилась с российским президентом планами посетить Москву и Санкт-Петербург во время проведения ЧМ по футболу.

Президент России Владимир Путин после встречи с бывшим премьером Японии Ёсиро Мори пообщался с его дочерью и заявил, что будет рад, если она приедет в Россию во время ЧМ-2018.

После ужина Путин проводил Мори до гостиницы, где среди членов японской делегации его ожидала дочь Ёко Фудзимото. Она рассказала президенту о своих позитивных впечатлениях от недавней поездки в Иркутск, а также поделилась, что может посетить Москву и Санкт-Петербург во время ЧМ-2018.

— Мы будем рады вас видеть, — приводит слова Путина РИА "Новости".

Напомним, сегодня в Екатеринбурге состоялась встреча Владимира Путина и Ёсиро Мори. Российский президент сказал экс-премьеру, что помнит про его грядущий день рождения и привёз ему подарок.