Спикер Рады предложил лишить РФ права вето в Совбезе ООН по вопросам Украины

Об этом Андрей Парубий заявил после встречи с генсеком организации, который находится с официальным визитом в Киеве.

По итогам встречи с генсеком ООН Антониу Гутерришем в Киеве спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что Россию нужно лишить права вето в Совбезе ООН по вопросам Украины.

— Призвал ООН лишить Россию права вето на Совбезе ООН. Агрессор не может принимать в ООН решения, касающиеся страны, которую он атаковал, — написал спикер в "Твиттере".

При этом он поблагодарил Антониу Гутерриша за гуманитарную помощь, которую ООН предоставляет на восток Украины.

Напомним, генсек ООН Антонио Гутерриш посетил Киев в это воскресенье. В ходе визита он встретился также с президентом Украины Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом, главой украинского МИД Павлом Климкиным.