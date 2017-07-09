Женская сборная РФ по баскетболу 3x3 второй раз завоевала золото ЧЕ

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Женская сборная РФ по баскетболу 3x3 второй раз завоевала золото ЧЕ

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Фото: ©РИА Новости/Алексей Филиппов

Россию на турнире в Амстердаме представлял следующий состав: Анастасия Логунова, Анна Лешковцева, Татьяна Петрушина и Александра Столяр.

Женская сборная РФ по баскетболу 3x3 во второй раз выиграла чемпионат Европы в Амстердаме. Встреча российских и испанских спортсменок завершилась со счётом 22:14 в пользу сборной РФ.

Впервые россиянки завоевали золото ЧЕ в 2014 году.

Ранее на турнире определилась команда, взявшая бронзу, — сборная Украины победила команду Сербии со счётом 20:18.

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