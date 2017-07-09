В Кремле заявили, что Путин остался доволен первой встречей с Трампом

Дмитрий Песков добавил, что не нужно искать победителя этих переговоров, так как "победили все".

Президент России Владимир Путин остался доволен первой встречей со своим американским коллегой Дональдом Трампом на саммите G20 в Гамбурге. Об этом в эфире "России 1" рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Я могу однозначно сказать, что Путин остался доволен. И, честно говоря, я совсем не знаю президента Трампа, но мне показалось, что он тоже остался удовлетворённым этой встречей, — отметил Песков.

При этом он отметил, что абсурдно искать "победителя переговоров", так как по итогам разговора двух лидеров "можно с уверенностью сказать, что, наверное, победили все".

Как сообщал Лайф, Владимир Путин и Дональд Трамп впервые встретились на саммите G20 в Гамбурге 7 июля. Переговоры лидеров длились гораздо дольше заявленного времени — почти два с половиной часа.