В Кремле заявили, что Путин остался доволен первой встречей с Трампом

Президент России Владимир Путин остался доволен первой встречей со своим американским коллегой Дональдом Трампом на саммите G20 в Гамбурге. Об этом в эфире "России 1" рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
— Я могу однозначно сказать, что Путин остался доволен. И, честно говоря, я совсем не знаю президента Трампа, но мне показалось, что он тоже остался удовлетворённым этой встречей, — отметил Песков.
При этом он отметил, что абсурдно искать "победителя переговоров", так как по итогам разговора двух лидеров "можно с уверенностью сказать, что, наверное, победили все".
Как сообщал Лайф, Владимир Путин и Дональд Трамп впервые встретились на саммите G20 в Гамбурге 7 июля. Переговоры лидеров длились гораздо дольше заявленного времени — почти два с половиной часа.
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