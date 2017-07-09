Додон заявил, что Молдавия никогда не будет антироссийской

Читайте также

Додон заявил, что Молдавия никогда не будет антироссийской

2

Президент Молдавии Игорь Додон. Фото: © РИА Новости/Алексей Дружинин

По его словам, если Молдавия однажды решит присоединиться к Евросоюзу, то это "взорвёт страну".

Кишинёв никогда не рассматривал возможность вступления в НАТО, заявил президент Молдавии Игорь Додон в интервью телеканалу "Беларусь 1".

Я категорически против того, чтобы Молдавия рассматривала даже возможность вступления в НАТО. Если кто-то постарается использовать Молдавию как пушечное мясо в борьбе против России, имею в виду цели НАТО... Нам такие сценарии не нужны

Игорь Додон, президент Молдавии

Фото: © РИА Новости/Алексей Дружинин

По его словам, Кишинёв не хочет вмешиваться в "геополитические баталии" и становиться "антироссийским". Он также добавил, что у Молдавии существует несогласие со странами Запада по вопросу сексуальных меньшинств.

— Они (Запад. — Прим. Лайфа) настаивают на этих гей-парадах, гей-маршах. Это не пройдёт. Мы православные, у нас в республике 98% православных — это один из самых высоких уровней православия из всех стран, — подчеркнул Додон.

Он отметил, что если когда-нибудь Молдавия примет решение политически интегрироваться в Евросоюз, — "это взорвёт страну".

— В этом случае Молдавии, такого государства, просто не будет. Будет что-то другое, какие-то районы прикрепят к Румынии, будет какое-то другое территориальное объединение. Мы такое категорически допустить не можем, — заключил молдавский лидер.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!