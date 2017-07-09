Песков: Меркель трудно не признать, что Киев во многом не следует "Минску-2"

По словам пресс-секретаря президента, президенту Франции и канцлеру ФРГ было трудно не признать этот факт на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Киев во многом не выполняет минские договорённости, что было трудно не признать президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель в ходе встречи с Владимиром Путиным на G20. Об этом он заявил в эфире "России 1".

— Там трудно не признать. В тексте минских договорённостей содержится перечень тех шагов, которые должен выполнить в политическом плане Киев. И никому не приходит в голову оспаривать тот факт, что Киев этого не делает, — сказал Песков.

Напомним, 7–8 июля в Гамбурге проходил саммит "Группы 20". По словам представителя Кремля, Путин "лаконично довёл" до Меркель и Макрона позицию РФ по ситуации в Донбассе.