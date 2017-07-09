Песков назвал обвинения Трампа в некомпетентности "шелухой шизофренической"

После встречи с Владимиром Путиным мировые СМИ и эксперты назвали американского лидера новичком в переговорах такого уровня.

В Кремле назвали "шелухой шизофренической" обвинения в некомпетентности американского президента Дональда на переговорах с Владимиром Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий песков в эфире телеканала "Россия 1".

Напомним, Владимир Путин и Дональд Трамп впервые встретились на саммите G20 в Гамбурге 7 июля. Переговоры лидеров длились гораздо дольше заявленного времени — почти два с половиной часа. После этой встречи мировые СМИ и эксперты раскритиковали американского лидера, назвав его некомпетентным и новичком в переговорах такого уровня.

Так, например, экс-представитель Госдепа Джен Псаки заявила, что в Гамбурге Трамп попал в "ловушку" Путина, и РФ переиграла американского лидера.