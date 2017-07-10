СКА подписал новый контракт с Ковальчуком

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СКА подписал новый контракт с Ковальчуком

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Илья Ковальчук. Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

Ранее сообщалось о том, что российский спортсмен скорее всего вернётся играть в Национальную хоккейную лигу.

Санкт-Петербургский хоккейный клуб СКА подписал контракт с форвардом Ильёй Ковальчуком сроком на один год. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Срок предыдущего контракта хоккеиста с СКА истёк 30 апреля.

Ранее Лайф сообщал о возможном возвращении Ковальчука в Национальную хоккейную лигу (НХЛ), однако позже стало известно, что форвард останется в России.

В составе Санкт-Петербургского клуба Ковальчук дважды становился обладателем Кубка Гагарина. В прошлом сезоне он провёл 78 матчей в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), в которых набрал 87 очков.

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