Семья 6-летнего фаната Брэдли Лоури просит прийти на его похороны в ярких майках

Маленький британец стал символом борьбы с нейробластомой, которая в 99% случаях встречается именно у детей до 15 лет.

Родители шестилетнего футбольного поклонника Брэдли Лоури, скончавшегося от рака, попросили приходить на похороны мальчика в ярких футбольных майках. Об этом сообщается на странице Брэдли в "Фейсбуке".

Прощание с мальчиком состоится 14 июля. Как говорится в сообщении, все пришедшие в церкви не поместятся, однако желающие могут послушать церемонию с улицы.

Напомним, маленький фанат британского клуба "Сандерленд" стал символом борьбы с нейробластомой в стране. Брэдли также был хорошим другом нападающего сборной Англии Джермейна Дефо. Футболист заявил, что никогда не забудет мальчика, а храбрость Брэдли будет вдохновлять его всю жизнь.