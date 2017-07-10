Вице-премьер Калмыкии арестован по подозрению в мошенничестве

Также по этому делу был задержан заместитель министра сельского хозяйства республики Эрдни Кектышев.

Следственными органами СК РФ по Калмыкии возбуждено уголовное дело в отношении первого заместителя председателя Правительства республики Петра Ланцанова.

По версии следствия, в 2011 году Ланцанов, злоупотребив своими должностными полномочиями, дал поручение сотрудникам республиканского Министерства сельского хозяйства принудить более 400 сельхозпроизводителей перечислить часть выделенных субсидий на счёт образованного холдинга "Мраморное мясо Калмыкии". Одна часть этих денежных средств в последующем была похищена, другая — использована не по назначению.

По месту жительства и работы Ланцанова прошли обыски. Следствие также получило сведения о возможной причастности к преступлению замминистра сельского хозяйства Калмыкии Эрдни Кектышева, который также был задержан.

В настоящее время Ланцанов и Кектышев находятся под стражей. Ланцанову предъявлено обвинение по статьям: "Злоупотребление должностными полномочиями" и "Мошенничество". В ближайшее время следствие намерено предъявить обвинение Кектышеву.