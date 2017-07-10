"Большие сказочники". Песков ответил на статью NYT о встрече Путина и Трампа

Ранее издание заявило, что во время переговоров у президентов ушло около 40 минут на обсуждение темы "вмешательства" России в выборы в США.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсурдной статью газеты New York Times о деталях встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге. По его словам, сотрудники издания таким образом делают всё, чтобы не дать схлынуть "русофобской волне".

— Я ещё раз повторяю, там было только два человека, и откуда New York Times знать, сколько минут что обсуждалось и кто когда повысил голос, повысил ли вообще. То есть это всё просто красноречиво свидетельствует о том, что там сидят большие сказочники, которые делают всё возможное, чтобы не дать волне русофобской схлынуть, — заявил Песков в эфире "России 1".

Как сообщал Лайф, накануне издание New York Times со ссылкой на неназванного представителя Белого дома рассказало, что во время переговоров у президентов РФ и США ушло около 40 минут на обсуждение темы предполагаемого "вмешательства" России в американские выборы. При этом, как утверждает газета, иногда беседа накалялась.