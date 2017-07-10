Путин и Трамп пообщались за рамками двусторонней встречи на G20

Лидеры двух стран обсудили вопросы кибербезопасности, а также ситуацию в Сирии и на Украине.

Президент России Владимир Путин и его коллега из США Дональд Трамп на саммите G20 общались не только в рамках двусторонней встречи. Об этом в интервью телеканалу "Россия 1" рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Они общались, перебрасывались какими-то фразами и до этого, до встречи двусторонней. Они имели возможность продолжить своё общение и в ходе обеда, протокольного мероприятия, которое было позже этим же днём. Поэтому, собственно, что называется, процесс пошёл, — пояснил Песков.

Напомним, главы двух государств впервые встретились в ходе саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге 7 июля. Путин и Трамп обсудили ситуацию в Сирии и на Украине, вопросы кибербезопасности и "вмешательства" России в президентские выборы США. Позже лидер Соединённых Штатов назвал переговоры "потрясающими".