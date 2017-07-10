Минздрав предложил ограничить скрытую рекламу алкоголя в кино и газетах

Под скрытой рекламой ведомство подразумевает показ "имитационных товаров (когда продукция явно ассоциируется со спиртным, но им не является)".

Министерство здравоохранения выступило с инициативой ограничить скрытую рекламу алкоголя в художественных фильмах, телевизионных передачах и печатных изданиях. Об этом говорится в разработанной ведомством Стратегии формирования здорового образа жизни населения, пишут "Известия".

По данным газеты, Минздрав имеет в виду продукты, которые имитируют алкоголь. Кроме того, в документе затронута технология скрытой рекламы "продакт плейсмент" — случай, когда герой фильма или статьи упоминает качество товара или показывает его логотип.

Против данной инициативы выступил председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ. По его словам, при таком жёстком запрете телевизионные каналы могут остаться без эфиров, а судьба старых классических лент вообще под вопросом.

В начале июня "Известия" также сообщали о предложении Минздрава ограничить показ в кино брендов сигарет, а также лишить господдержки фильмы, в которых демонстрируются табачные изделия или курят герои.