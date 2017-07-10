В Колорадо медведь напал на спящего американца и пытался его утащить

19-летний потерпевший с ранами головы был доставлен в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.

В Колорадо медведь напал на спящего парня и чуть не утащил его в лес. Пострадавший был госпитализирован. Как сообщают местные СМИ, инцидент произошёл в округе Боулдер в кемпинге Glacier View рано утром в воскресенье.

Отмечается, что американец проснулся, когда почувствовал, что его кто-то трогает — это оказались медвежьи лапы. Он рассказал, что зверь пытался утащить его.

19-летний потерпевший с ранами головы был доставлен в больницу, где ему оказали медицинскую помощь, а позже отпустили. Медведя теперь пытаются отследить, чтобы он не навредил кому-то ещё.