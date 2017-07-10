Украина и США начинают совместные учения Sea Breeze 2017 в Чёрном море

В этом году в манёврах, которые будут проходить с 10 по 22 июля, примут участие 17 стран.

В понедельник, 10 июля, в Чёрном море стартуют совместные учения Украины и США Sea Breeze 2017.

Как сообщили в Европейском командовании Вооружённых сил США (EUCOM) ранее, в числе участников ежегодных манёвров также заявлены Бельгия, Болгария, Канада, Франция, Грузия, Греция, Италия, Литва, Молдавия, Польша, Румыния, Швеция, Турция и Великобритания. В ходе манёвров участники отработают выполнение задачи по изоляции поля боя, сосредоточатся на мероприятиях, направленных на воздушную и противоподлодочную оборону, операциях морского десанта и прочем.

Как ожидается, США задействуют в учениях ракетный крейсер USS Hue City и USS Carney, патрульный противолодочный самолёт P-8A Poseidon. В целом со стороны США в манёврах примут участие около 800 военных моряков и морских пехотинцев.

Украина задействует в учениях около 10 кораблей и катеров пограничной службы страны.