Эрдоган провёл переговоры с Тиллерсоном в Стамбуле

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Эрдоган провёл переговоры с Тиллерсоном в Стамбуле

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Рекс Тиллерсон и Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Стамбуле. Фото: © Kayhan Ozer/Presidential Palace/Handout via REUTERS 

Встреча состоялась после церемонии открытия 22-го Международного нефтяного конгресса в Турции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл переговоры с госсекретарём США Рексом Тиллерсоном. По данным агентства Anadolu, встреча продолжалась около двух часов и прошла в закрытом для прессы режиме.

— Президент Эрдоган принял госсекретаря Соединённых Штатов Рекса Тиллерсона в резиденции Тарабья в Стамбуле, — говорится в заявлении на сайте турецкого лидера.

Напомним, ранее главе Госдепа на 22-м Всемирном нефтяном конгрессе вручили премию Дьюхерста, которая даётся людям, внёсшим выдающийся вклад в развитие отрасли.

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