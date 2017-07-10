Эрдоган провёл переговоры с Тиллерсоном в Стамбуле

Встреча состоялась после церемонии открытия 22-го Международного нефтяного конгресса в Турции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл переговоры с госсекретарём США Рексом Тиллерсоном. По данным агентства Anadolu, встреча продолжалась около двух часов и прошла в закрытом для прессы режиме.

— Президент Эрдоган принял госсекретаря Соединённых Штатов Рекса Тиллерсона в резиденции Тарабья в Стамбуле, — говорится в заявлении на сайте турецкого лидера.

Напомним, ранее главе Госдепа на 22-м Всемирном нефтяном конгрессе вручили премию Дьюхерста, которая даётся людям, внёсшим выдающийся вклад в развитие отрасли.