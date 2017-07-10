Эрдоган провёл переговоры с Тиллерсоном в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл переговоры с госсекретарём США Рексом Тиллерсоном. По данным агентства Anadolu, встреча продолжалась около двух часов и прошла в закрытом для прессы режиме.
— Президент Эрдоган принял госсекретаря Соединённых Штатов Рекса Тиллерсона в резиденции Тарабья в Стамбуле, — говорится в заявлении на сайте турецкого лидера.
Напомним, ранее главе Госдепа на 22-м Всемирном нефтяном конгрессе вручили премию Дьюхерста, которая даётся людям, внёсшим выдающийся вклад в развитие отрасли.
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