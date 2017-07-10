Адвокаты Трампа: Президент не знал о встрече сына и зятя с юристом из России

О разговоре родственников американского лидера с Натальей Весельницкой ранее сообщила газета New York Times.

Президент США Дональд Трамп не знал о встрече своего сына Дональда Трампа — младшего, зятя Джареда Кушнера и экс-главы избирательного штаба Пола Манафорта с российским юристом Натальей Весельницкой во время предвыборной кампании. Об этом заявил пресс-секретарь юридической команды главы Соединённых Штатов Марк Коралло, пишет Reuters.

Ранее о беседе Трампа-младшего, Кушнера и Манафорта с юристом из России сообщила газета New York Times. По информации издания, сын президента США был уверен в том, что Весельницкая владеет сведениями, наносящими ущерб Хиллари Клинтон. Однако об избирательной кампании им поговорить так и не удалось.

— После обмена любезностями Весельницкая заявила о том, что люди, связанные с Россией, финансировали Национальный комитет Демократической партии США и поддерживали госпожу Клинтон. Её заявления были расплывчатыми и не имели никакого смысла. Никакие подробности или вспомогательная информация не были предоставлены или даже не были предложены. Быстро стало ясно, что у неё нет значимой информации, — приводит New York Times слова Дональда Трампа — младшего.

Он также добавил, что их разговор плавно перешёл в обсуждение Закона Димы Яковлева, в соответствии с которым гражданам США запрещено усыновлять российских детей.