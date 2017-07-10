Маккейн заявил, что США проигрывают войну в Афганистане

Сенатор призвал президента США Дональда Трампа объявить народу стратегию ВС в регионе.

Сенатор Джон Маккейн заявил, что Вашингтон проигрывает войну в Афганистане.

Законодатель вместе с другими сенаторами, в числе которых был Линдси Грэм, посетил в День независимости США авиабазу Баграм.

По словам Маккейна, у США нет никакой стратегии в регионе.

— Мы проигрываем. Я спрашивал генерала (Джеймса) Мэттиса (глава Пентагона. — Прим. Лайфа), которым я восхищаюсь, я спрашивал генерала (Герберта) Макмастера (советник по нацбезопасности. — Прим. Лайфа), которым я восхищаюсь: "Где стратегия?" — заявил сенатор в эфире CBS.

Как подчеркнул Маккейн, вина в сложившейся ситуации лежит на нынешней американской администрации.

— Мы все знаем, в чём проблема. В Белом доме. Им необходимо согласовать свои действия, объявить какую-то стратегию. И сделать это должен президент, кстати говоря. Сказать американскому народу: "Нам необходимо там победить. Не забывайте 11 сентября. И вот что нам нужно сделать, чтобы этого достичь". Но сейчас, к сожалению, в Белом доме наблюдается такая неразбериха. Но я уверен, что Соединённые Штаты Америки — самая лучшая и сильная в мире страна — с этим справится, — сказал Маккейн