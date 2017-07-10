Обвинённый в растлении малолетних казначей Ватикана прибыл в Сидней на суд

Сам кардинал Джордж Пелл отрицает обвинения и заявляет, что хочет очистить от них своё имя.

Кардинал и казначей Ватикана Джордж Пелл, обвиняемый в Австралии в сексуальных домогательствах, прибыл в Сидней. Как ожидается, 26 июля 76-летний Пелл появится на заседании суда.

Напомним, ранее власти страны предъявили австралийскому кардиналу Пеллу обвинения в многочисленных случаях растления малолетних. Материалы дела переданы в суд Мельбурна, а перед правосудием обвиняемый в педофилии священник предстанет 18 июля.

Сам он отрицает обвинения и заявляет, что хочет очистить от них своё имя. Ранее кардинал отказывался приезжать в Австралию для дачи показаний.