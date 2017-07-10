Более 80 человек погибли или пропали без вести в Китае из-за наводнений

Более 52 тысяч военных, сотрудников полиции и служб спасения задействованы в поисково-спасательных операциях.

По меньшей мере 83 человека погибли или пропали без вести в результате наводнений, вызванных ливнями, в провинции Хунань на юго-востоке Китая. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

По данным агентства, 28 человек оказались под завалами из-за оползней, ещё 22 — при обрушении зданий, 13 человек унесло мощными паводками, 16 человек погибли по другим причинам или пропали без вести.

Напомним, проливные дожди начались в юго-восточной части Китая 22 июня. За это время стихия разрушила около 53 тысяч зданий и повредила ещё порядка 350 тысяч строений. Всего непогода затронула более 12 миллионов жителей.