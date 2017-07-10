Американский сенатор посоветовал Минску, как добиться снятия санкций США

Роджер Уикер отметил, что к этому может привести "ряд простых шагов" по укреплению доверия между странами.

Власти Белоруссии должны предпринять шаги по укреплению доверия, которые дадут возможность Вашингтону смягчить или полностью отменить санкции против Минска. Об этом заявил глава американской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ сенатор Роджер Уикер.

— Сравнительно небольшие шаги и меры по укреплению доверия могут привести к дальнейшему смягчению санкций, а это путь, надеюсь, к их полной отмене, — сказал Уикер в эфире телеканала "Беларусь 1". — Существует ряд простых шагов, например, регистрация неправительственных организаций и политических партий.

Сенатор добавил, что новая администрация США может быть готова "изменить взгляд на принятые ранее решения" о санкциях в отношении Минска.