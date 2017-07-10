Экс-глава Пентагона заявил, что США готовы отразить атаку со стороны КНДР

По словам Эштона Картера, США последовательно делают всё, чтобы быть на шаг впереди от Пхеньяна.

Бывший глава Пентагона Эштон Картер заявил, что США готовы к потенциальному использованию Северной Кореей ядерного оружия. С таким заявлением он выступил в эфире программы CNN.

По словам бывшего министра обороны, США и Южная Корея постоянно улучшают свою обороноспособность.

— Мы последовательно размещали системы противоракетной обороны — это касается ракет малого и дальнего радиуса действия. Это меры, направленные против того, как, согласно нашим ожиданиям, будет действовать КНДР. Это делается для того, чтобы мы всегда были на шаг впереди, — заявил Картер.

Вместе с тем экс-глава Пентагона отметил, что возможный вооружённый конфликт на Корейском полуострове — это очень серьёзный вопрос, который не следует воспринимать легкомысленно.