Экс-глава Пентагона заявил, что США готовы отразить атаку со стороны КНДР

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Экс-глава Пентагона заявил, что США готовы отразить атаку со стороны КНДР

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Эштон Картер. Фото: © REUTERS/Francois Lenoir 

По словам Эштона Картера, США последовательно делают всё, чтобы быть на шаг впереди от Пхеньяна.

Бывший глава Пентагона Эштон Картер заявил, что США готовы к потенциальному использованию Северной Кореей ядерного оружия. С таким заявлением он выступил в эфире программы CNN.

По словам бывшего министра обороны, США и Южная Корея постоянно улучшают свою обороноспособность.

— Мы последовательно размещали системы противоракетной обороны — это касается ракет малого и дальнего радиуса действия. Это меры, направленные против того, как, согласно нашим ожиданиям, будет действовать КНДР. Это делается для того, чтобы мы всегда были на шаг впереди, — заявил Картер.

Вместе с тем экс-глава Пентагона отметил, что возможный вооружённый конфликт на Корейском полуострове — это очень серьёзный вопрос, который не следует воспринимать легкомысленно.

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