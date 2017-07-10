Пушков ответил на слова Псаки о "ловушке Путина"

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Пушков ответил на слова Псаки о "ловушке Путина"

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Алексей Пушков / Фото: © L!FE

Ранее экс-представитель Госдепартамента в статье для CNN заявила, что "русские обыграли президента США" на переговорах в Гамбурге.

Сенатор Алексей Пушков упрекнул бывшего представителя Госдепа США Джен Псаки за комментарий относительно встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге.

— Чтобы прослыть в США экспертом, достаточно заявить: "Трамп попал в ловушку Путина". Вот и Псаки, которая Иран от Ирака не отличает, эксперт CNN, — написал сенатор в "Твиттере".

Он добавил, что выступление в качестве эксперта Джен Псаки, "смешившей мир своим невежеством", "много говорит об интеллектуальном уровне американского политического класса".

Напомним, ранее бывший представитель Госдепартамента Джен Псаки в статье для CNN рассказала, что президент России во время переговоров в Гамбурге "установил ловушку" для лидера США и тот в неё попал.

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