Пушков ответил на слова Псаки о "ловушке Путина"

Ранее экс-представитель Госдепартамента в статье для CNN заявила, что "русские обыграли президента США" на переговорах в Гамбурге.

Сенатор Алексей Пушков упрекнул бывшего представителя Госдепа США Джен Псаки за комментарий относительно встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге.

— Чтобы прослыть в США экспертом, достаточно заявить: "Трамп попал в ловушку Путина". Вот и Псаки, которая Иран от Ирака не отличает, эксперт CNN, — написал сенатор в "Твиттере".

Чтобы прослыть в США экспертом, достаточно заявить: "Трамп попал в ловушку Путина". Вот и Псаки, к-ая Иран от Ирака не отличает, эксперт CNN — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 9 июля 2017 г.

Он добавил, что выступление в качестве эксперта Джен Псаки, "смешившей мир своим невежеством", "много говорит об интеллектуальном уровне американского политического класса".

Напомним, ранее бывший представитель Госдепартамента Джен Псаки в статье для CNN рассказала, что президент России во время переговоров в Гамбурге "установил ловушку" для лидера США и тот в неё попал.