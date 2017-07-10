Hill: Переданные Коми для СМИ записи бесед с Трампом содержат секретные данные

Согласно информации, таким образом, экс-глава ФБР нарушил правила собственного ведомства.

Бывший глава ФБР Джеймс Коми на основании своих разговоров с президентом США Дональдом Трампом составлял для себя личные записи, которые, по данным The Hill, содержат секретную информацию.

Как сообщает издание со ссылкой на источники, таким образом, Коми, на тот момент возглавлявший ФБР, пренебрёг правилами собственного ведомства, за что публично критиковал Хиллари Клинтон в 2016 году.

Речь идёт о том, что Коми передал знакомому юристу одну из таких записей, содержащих секретную информацию, с целью обнародования этой информации в СМИ. По словам самого экс-главы ведомства, он сделал это, чтобы привлечь внимание к необходимости назначения спецпрокурора по расследованию "российского вмешательства" в выборы США. При этом на публичных слушаниях 8 июня Коми заявил, что не считает свои личные записи с подобными данными правительственным документом.

Напомним, Трамп уволил Коми в начале мая, объснив решение "неспособностью Коми эффективно руководить ФБР".