Экс-премьер Японии: Путин доверяет Абэ и хочет решить вопрос мирного договора

Ранее президент России провёл совместный ужин с бывшим главой японского правительства Ёсиро Мори.

Бывший премьер-министр Японии Ёсиро Мори после встречи с президентом РФ заявил, что Владимир Путин нацелен решить проблему мирного договора вместе с нынешним главой японского правительства Синдзо Абэ. Об этом сообщает Kyodo.

— Он считает Абэ серьёзным, искренним человеком и доверяет ему. И (в Путине. — Прим. ред.) крепнет желание решить проблему мирного договора вместе, — сказал Мори.

Как сообщал Лайф, ранее президент России в Екатеринбурге провёл совместный ужин с экс-премьером Японии. Владимир Путин также привёз Ёсиро Мори подарок ко дню рождения, которому 14 июля исполнится 80 лет.

Мори возглавлял Правительство Японии с апреля 2000 года.