В Великобритании для умирающего мужчины организовали свадьбу за три часа

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В Великобритании для умирающего мужчины организовали свадьбу за три часа

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Марк Ли со своей супругой. Фото: Manchester Evening News

44-летний Марк Ли решил жениться на своей подруге Джанет Доусон после неутешительного вердикта врачей.

Сотрудники больницы Уайтеншо в британском Манчестере организовали для одного из своих пациентов и его возлюбленной свадебную церемонию за три часа, пишет Manchester Evening News.

По информации издания, рак мужчине диагностировали ещё в молодости. Спустя 23 года с момента обнаружения болезни врачи сообщили, что Марку осталось жить считаные дни.

— Врач заявил нам, что если мы хотим пожениться, то это должно случиться как можно быстрее, — сказала супруга Марка.

Узнав об этом, сотрудники госпиталя решили подарить возлюбленным праздник: они украсили палату пациента, заказали пирожные и торт, а также пригласили свадебного регистратора и фотографа. На церемонии присутствовали только самые близкие — родители Марка, брат с супругой и племянник.

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