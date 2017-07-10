В Забайкалье по тревоге подняли истребители для перехвата условного нарушителя

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В Забайкалье по тревоге подняли истребители для перехвата условного нарушителя

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 Фото: © РИА Новости/Георгий Зимарев

Также лётчики ВВО продемонстрировали навыки по принуждению условного противника к посадке и элементы воздушного боя.

В Забайкальском крае по учебной тревоге были подняты лётчики соединения истребительной авиации Восточного военного округа (ВВО). В ходе учений пилоты отработали перехват условного нарушителя.

— Пилоты истребителей Су-30СМ выполнили нормативы по подготовке и поднятию в воздух самолётов для перехвата условного нарушителя в зоне ответственности. Помимо того, отработаны задачи по проведению воздушной разведки, обнаружению, перехвату и сопровождению летательного аппарата условного противника, — приводит РИА "Новости" сообщение ВВО.

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