Иркутская полиция задержала группу криминальных банкиров

За два года "работы" задержанные подозреваемые могли получить до 200 миллионов рублей.

В ходе спецоперации в Ангарске полиция задержала семерых мужчин по подозрению в незаконном обналичивании чужих денег.

Оперативники обыскали квартиры и офис "банкиров", нашли документы, больше сотни печатей разных вымышленных фирм, мобильные телефоны и почт 200 банковских карт.

— По ходатайству следствия троим из них избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Рассматривается вопрос о наложении ареста на имущество, — пояснили Лайфу в пресс-службе УМВД Иркутской области.