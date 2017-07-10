СМИ: Россия может оставить НАТО без постпреда

Такие меры связаны с тем, что любые дискуссии с альянсом перерастают в обвинения против российской стороны.

Россия может оставить НАТО без постпреда, понизив уровень представительства до временного поверенного. Как сообщает газета "Известия", такой шаг будет рассматриваться в случае отсутствия конструктивного диалога с альянсом.

— Рассматривается вариант оставить в Брюсселе временного поверенного в делах после того, как Александр Грушко (нынешний постоянный представитель РФ при НАТО) вернётся в Москву, — цитирует издание слова источника из МИД РФ.

Отмечается, что пока решение не принято, однако на такой шаг Москва может пойти, если в ближайшее время не наметятся позитивные изменения в отношениях РФ и НАТО.

При этом в министерстве подчёркивают, что считают необходимыми и полезными дискуссии с альянсом, однако это теряет смысл, когда "любой разговор перерастает в обвинения".