Волк из Уолтемстоу. Подросток разбогател, продавая шоколад в школьных туалетах

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Волк из Уолтемстоу. Подросток разбогател, продавая шоколад в школьных туалетах

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У 15-летнего британца есть точки в трёх разных школах, в день продажи сладостей приносят почти 18 тысяч рублей.

15-летний Натан Джон-Баптист создал "сладкую" империю, которая приносит ему 50 тысяч фунтов в год (около четырех миллионов рублей).

Как сообщает The Sun, в возрасте 11 лет мальчика очень вдохновил разговор с одним миллионером. Мужчина сказал Натану, что тот может добиться в жизни чего угодно. Когда школьнику исполнилось 12, он закупился упаковками жевательных конфет и газировки и начал продавать их на переменах. Спрос был столь велик, что он открыл магазин в мужском туалете, принимая заказы через Снэпчат.

Сейчас на молодого человека, который получил прозвище Волк из Уолтемстоу, работают 11 продавцов в трёх разных школах. Доход от продажи жвачек, шоколадок и напитков составляет 230 фунтов в день (около 18 тысяч рублей). Кроме того, подросток продаёт на рынке мыло — это приносит сотню фунтов за выходные.

К счастью или к сожалению для Натана, в родной школе его попросили лавочку прикрыть. Дохода от того магазина школьник лишился, теперь он решил инвестировать средства в субаренду недвижимости.

— Никто не делал того, что я. Остальные продавали конфеты, я создал империю, — хвастается молодой бизнесмен.

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