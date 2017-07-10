Олимпийские чемпионы посетили российских военных на авиабазе в Сирии

Спортсмены привезли с собой подарки: инвентарь с символикой ЦСКА для занятий тяжёлой атлетикой и боксом.

Чемпионы летних Олимпийских игр — 2004 легкоатлетки Татьяна Лебедева, Елена Слесаренко, фехтовальщица Анна Сивкова и борец Алексей Мишин посетили авиабазу Хмеймим в Сирии. Как сообщает РИА "Новости", спортсмены пообщались с российскими военнослужащими и рассказали им об особенностях индивидуальных тренировок.

— Я показал упражнения, которые мы делаем на сборах, буду рад, если этот тренинг поможет военным в повседневной жизни, — приводит агентство слова Мишина.

По словам Мишина, военнослужащих авиабазы и спортсменов Центрального спортивного клуба Армии (ЦСКА) объединяет инициатива, самопожертвование и желание выполнять поставленные задачи максимально качественно.

Российские чемпионы также передали военным инвентарь с символикой спортивного клуба ЦСКА для занятий тяжёлой атлетикой и боксом. Кроме того, Лебедева, Слесаренко, Сивкова и Мишин посадили традиционные для посещающих базу спортсменов туи в Олимпийском сквере.