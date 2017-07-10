Около 8 тысяч человек эвакуированы из-за пожаров в Калифорнии

Около восьми тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома в американском штате Калифорния из-за крупных лесных пожаров. Об этом со ссылкой на службу пожарной безопасности пишет агентство Associated Press.
По информации агентства, вблизи горного массива Сьерра-Невада власти эвакуировали почти четыре тысячи человек. Ещё 7400 человек получили сообщения с призывом о подготовке к эвакуации.
Отметим, что возгорания в Калифорнии возникли из-за высокой температуры воздуха. Огонь быстро распространился по лесным массивам штата. В настоящее время пожары уже почти подошли к окраинам города Санта-Барбара.
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