США разрешили пассажирам Royal Jordanian провозить электронные устройства

Ранее запрет на пронос электронных устройств был снят на рейсах из Стамбула и Абу-Даби.

США сняли запрет на провоз на борту самолётов авиакомпании Royal Jordanian, летающих в Штаты, крупных электронных устройств. Об этом пишет газета Gulf News.

Авиакомпания, осуществляющая рейсы из аэропорта имени Королевы Алии в Нью-Йорк, Детройт и Чикаго, сообщила, что реализовала новые инструкции США.

Одновременно с Royal Jordanian о частичном снятии запрета заявил перевозчик Kuwait Airways. Как сообщал Лайф, это случилось после того, как американские представители проинспектировали новые меры безопасности, принятые на рейсах в США.

Напомним, в марте этого года США по предложению Министерства национальной безопасности ввели запрет на провоз электронных устройств, превышающих по размеру мобильный телефон, несколькими авиакомпаниями ряда стран. По мнению ведомства, с помощью гаджетов террористы могут проносить на борт самолётов взрывные устройства.