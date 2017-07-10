МВД ввело новые правила регистрации авто

Теперь при подаче заявления на регистрацию через портал госуслуг можно предоставить машину сразу в место осмотра.

10 июля вступил в силу приказ МВД РФ, который упрощает процедуру регистрации транспортных средств в ГАИ. Теперь для этого не требуется предъявлять полис ОСАГО, так как специалисты будут получать сведения о страховке из электронной базы.

— С учётом изменившегося законодательства о страховании гражданской ответственности собственника транспортного средства из перечня документов, обязательных для предъявления, исключён полис ОСАГО, — цитирует РИА "Новости" сообщение пресс-службы ГИБДД.

Кроме того, отмечается, что при подаче заявления на регистрацию через портал госуслуг автомобилисты смогут миновать процедуру проверки и комплектации документов и предоставлять авто сразу в место его осмотра.

Новые правила также упрощают регистрацию транспорта для людей с ограниченными возможностями. Ещё одно уточнение касается изношенных номеров.

— При возможности идентификации таких транспортных средств с ними могут быть осуществлены регистрационные действия, — говорится в сообщении инспекции.