Хореографа Рианны и Канье Уэста арестовали по подозрению в изнасиловании

Танцовщик познакомился с девушкой в одном из баров Нью-Йорка, затем молодые люди отправились в гостиницу.

Полиция Нью-Йорка арестовала хореографа Бижана Уильямса по подозрению в изнасиловании 17-летней девушки. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам девушки, вместе с Уильямсом они выпили в баре, а затем отправились в гостиницу. В себя девушка пришла, когда мужчина её насиловал. Помимо этого, со слов пострадавшей, Уильямс спал у двери, чтобы она не выбралась из номера.

Мужчине предъявили обвинение в изнасиловании и незаконном удержании девушки.

Издание отмечает, что Бижан Уильямс известен под псевдонимом Rythmik. Он работал над постановкой общего выступления Джей Зи, Канье Уэста и Рианны на песню Run This Town. В портфолио на сайте танцовщика также указано, что он работал с Мадонной и Бейонсе.