В НАТО извинились за видеоролик об Украине с кадрами митинга Партии регионов

НАТО извинился за видеозапись о 20-летнем сотрудничестве с Украиной, в которой были использованы кадры с митингов в поддержку Партии регионов. Об этом говорится в сообщении альянса в "Твиттере".
We sincerely apologise for the error at the beginning of the video. We're working to correct the video.— NATO (@NATO) 9 июля 2017 г.
— Мы искренне извиняемся за ошибку в начале видео. Мы работаем над исправлением видео, — заявили в НАТО.
Ранее Североатлантический альянс опубликовал видеозапись с названием "20 лет отношений Украина — НАТО. Как альянс поддерживает страну?". Ролик начинается с кадров, на которых сторонники Партии регионов с флагами танцуют возле Верховной рады.
20 years of #Ukraine - #NATO relations. How did the Alliance support the country? pic.twitter.com/9QAg0t5HTD— NATO (@NATO) 9 июля 2017 г.
Отметим, в период президентства Виктора Януковича Партия регионов являлась правящей партией, имела крупную фракцию в Верховной Раде Украины. В 2014 году, в ходе политического кризиса, партия потеряла большую часть своего политического влияния.
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