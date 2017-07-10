В НАТО извинились за видеоролик об Украине с кадрами митинга Партии регионов

После ухода Виктора Януковича с поста президента в 2014 году партия потеряла значительную часть своего влияния в стране.

НАТО извинился за видеозапись о 20-летнем сотрудничестве с Украиной, в которой были использованы кадры с митингов в поддержку Партии регионов. Об этом говорится в сообщении альянса в "Твиттере".

We sincerely apologise for the error at the beginning of the video. We're working to correct the video. — NATO (@NATO) 9 июля 2017 г.

— Мы искренне извиняемся за ошибку в начале видео. Мы работаем над исправлением видео, — заявили в НАТО.

Ранее Североатлантический альянс опубликовал видеозапись с названием "20 лет отношений Украина — НАТО. Как альянс поддерживает страну?". Ролик начинается с кадров, на которых сторонники Партии регионов с флагами танцуют возле Верховной рады.

Отметим, в период президентства Виктора Януковича Партия регионов являлась правящей партией, имела крупную фракцию в Верховной Раде Украины. В 2014 году, в ходе политического кризиса, партия потеряла большую часть своего политического влияния.